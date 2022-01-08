يترقب زوار منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض في 13 يناير الجاري، عرضًا مسرحيًّا اجتماعيًّا بعنوان “طار بالعجة”، وتمثل المسرحية واحدةً من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات الموسم الذي يستضيف كوكبةً من نجوم التمثيل بجميع البلدان العربية.

أحداث المسرحية:

وتناقش أحداث المسرحية الاجتماعية التي أخرجها عامر الحمود، وشارك في بطولتها كل من راشد الشمراني، عبدالله عسيري، يوسف الجراح، حالة المشاهير بأسلوب كوميدي، حيث تتناول عددًا من القضايا الفنية، وبعض الممارسات الشخصية لدى المشاهير الذين صعدوا سلم الشهرة صدفة.

موعد عرض المسرحية:

وتعرض مسرحية “طار بالعجة” على مسرح محمد العلي في منطقة الأستوديو، إحدى مناطق “بوليفارد رياض سيتي”، وتستمر ثلاثة أيام، من الساعة الـ 8:30 مساءً حتى الـ11:30 بعد منتصف الليل، وتأتي المسرحية كواحدة من المسرحيات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها موسم الرياض، ضمن 7500 يوم فعالية.