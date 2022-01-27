حققت الطالبة في قسم إدارة الأعمال بجامعة حفرالباطن منار بنت محمد البليهد المركز الثالث في جائزة ناصر بن حمد العالمية التي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة بمملكة البحرين، في مجال التصميم الجرافيكي.

جائزة ناصر بن حمد

وذكرت البليهد أن الجائزة اختارت موضوع التنمية المستدامة لهذا العام، للتعريف بأهميتها لمجتمعات وبيئة صحية وسليمة، وأُتيح الاشتراك من خلال 6 مسارات وجاء التصميم الجرافيكي أحد هذه المسارات لأهميته في عصرنا الحالي وعرض الموضوع بطرق أكثر سلاسة .

وأشارت البليهد إلى أنها سعيدة وفخورة بتمثيل المملكة بما يليق بها، حيث إن تأهلها جاء من بين 8000 مشارك من 127 دولة مختلفة.

مشاركة طالبة حفر الباطن

ولفتت إلى أنها شاركت على مستوى المملكة في عام 2020 مع فريق “أفانين” وحققت المركز الأول في الحملة التوعوية “منجزون عن بعد” كأفضل حملة توعوية في المسابقة التي أقامتها مبادرة العطاء الرقمي المدعومة من وزارة الاتصالات وهيئة المعلومات .