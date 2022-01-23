عبر الطالب في المرحلة الابتدائية نواف بندر محمد الشهري، بإحدى مدارس جدة، عن سعادته بالعودة الحضورية اليوم الأحد.

فيديو | طالب من المرحلة الابتدائية يعبر عن مشاعره بعد العودة حضوريا إلى مقاعد الدراسة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/VT0aSzQ9dO

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 23, 2022

وقال الطالب نواف الشهري، رداً على سؤال مراسل الإخبارية والذي وجه له سؤالاً وقال له “بيني وبينك أيهما أفضل التعليم عن بعد أن في المدرسة، ليرد الطالب بقوله : “إن التعليم بالمدرسة أفضل حتى أنظر إلى معلمي وأشوف معلمي”.

استقبال الطلاب بالهدايا والورود

وعبر الطالب، عن فرحته بوجوده في المدرسة ولقائه مع زملائه وأصدقائه، حيث استقبل تعليم جدة الطلاب بالهدايا والورود.

يعود قرابة 3.5 مليون طالب وطالبة لمقاعد الدراسة بالمراحل الابتدائية ورياض الأطفال بعد انقطاع دام لقرابة العامين بسبب جائحة كورونا.

العودة الحضورية للطلاب

وأكدت وزارة التعليم، أنها تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.

واستعدت المدارس منذ وقت مبكر، لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، عبر العديد من الإجراءات الاحترازية والآليات التي سبق أن أعلنت عنها لضمان عودة آمنة للجميع.