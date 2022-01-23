بعد انقطاع دام قرابة عامين عن الدراسة الحضورية وفي أول يوم من العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لم يجد أحد التلاميذ طريقة يعبر بها عن فرحته سوى سجدة شكر لله في مدخل المدرسة.

طالب ابتدائي يسجد شكر لله لعودة الدراسة حضوريا وذلك فور دخوله مدرسته.#العودة_الحضورية pic.twitter.com/QiJ049IFEN

— أحمد الرباعي (@ahmadalrabai) January 23, 2022

سجدة شكر بعد العودة الحضورية

وتداول مغردون مقطع فيديو لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وهو يدخل مدرسته لليوم الأول حضوريًا، اليوم الأحد، ليستخرج سجادة صلاة من داخل حقيبته ليضعها على الأرض ويسجد شكرًا لله للعودة إلى فصول الدراسة حضوريًا ليستقبله معلمه ويهنئه بعد سجدته ويقبّل رأسه.

رياض الأطفال والابتدائي في مدراسهم

ووثقت مجموعة من الصور انتظام طلاب المراحل الابتدائية ورياض الأطفال في مدارسهم حضوريًا بمختلف مناطق المملكة، بعد غياب شارف على العامين بسبب جائحة كورونا.

وحرصت وزارة التعليم على توزيع الهدايا والورود على الطلاب في أول أيام العودة الحضورية بالمدارس.