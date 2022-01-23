بعد انقطاع دام قرابة عامين عن الدراسة الحضورية وفي أول يوم من العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لم يجد أحد التلاميذ طريقة يعبر بها عن فرحته سوى سجدة شكر لله في مدخل المدرسة.
طالب ابتدائي يسجد شكر لله لعودة الدراسة حضوريا وذلك فور دخوله مدرسته.#العودة_الحضورية pic.twitter.com/QiJ049IFEN
— أحمد الرباعي (@ahmadalrabai) January 23, 2022
سجدة شكر بعد العودة الحضورية
وتداول مغردون مقطع فيديو لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وهو يدخل مدرسته لليوم الأول حضوريًا، اليوم الأحد، ليستخرج سجادة صلاة من داخل حقيبته ليضعها على الأرض ويسجد شكرًا لله للعودة إلى فصول الدراسة حضوريًا ليستقبله معلمه ويهنئه بعد سجدته ويقبّل رأسه.
رياض الأطفال والابتدائي في مدراسهم
ووثقت مجموعة من الصور انتظام طلاب المراحل الابتدائية ورياض الأطفال في مدارسهم حضوريًا بمختلف مناطق المملكة، بعد غياب شارف على العامين بسبب جائحة كورونا.
وحرصت وزارة التعليم على توزيع الهدايا والورود على الطلاب في أول أيام العودة الحضورية بالمدارس.
متابعة سير العملية التعليمية
وأكدت وزارة التعليم، أنها تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.
واستعدت المدارس منذ وقت مبكر، لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، عبر العديد من الإجراءات الاحترازية والآليات التي سبق أن أعلنت عنها لضمان عودة آمنة للجميع.
تطبيق النماذج التشغيلية
وتتضمن آلية العودة تطبيق النماذج التشغيلية للمدارس وفق أعداد الطلبة في الفصول الدراسية، ويشمل ذلك، وفق الدليل الإرشادي بشأن العودة الحضورية للدراسة، العودة الحضورية الكاملة في مدارس المستوى المنخفض (التي تسمح مساحتها بتحقيق التباعد)، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية، وتأمين المعقمات والكمامات وغرف العزل وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتسري القواعد، وفق مرونة في التطبيق العملي، بما يوفر مرونة في الانتقال بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بحسب النموذج التشغيلي لكل مدرسة.
وتعود الدراسة حضوريًّا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بما يتوافق مع تقارير ودراسات منظمة لأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا، حيث تشمل خطة وزارة التعليم في هذا الشأن 3 محاور تستهدف التهيئة النفسية للطلبة وأولياء أمورهم، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس واستعداداتها للعودة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وتأمين البيئة المدرسية لاستكمال رحلتهم التعليمية حضوريًّا.
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