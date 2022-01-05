أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن موعد طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر.

موعد المزاد:

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المزاد سيقام يوم غد الخميس، ويستمر حتى الأحد 9 يناير، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

طريقة الدخول للمزاد:

واستعرضت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار “خدماتي” وبعدها اختيار المرور وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.