أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها في العاصمة الرياض.

السوبر الإسباني بالرياض

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 12 وحتى 16 يناير المقبل على استاد الملك فهد الدولي.

ويُشارك في بطولة كأس السوبر، 4 فرق، وهم؛ أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، وريال مدريد الوصيف، برشلونة المتوج بلقب كأس ملك إسبانيا وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

طرح تذاكر المباريات

ولفتت وزارة الرياضة إلى أن حجز تذاكر مباريات كأس السوبر الإسباني بالرياض متاح إلكترونيًا، موضحة أن هناك إقبالًا كبيرًا على مواجهة الكلاسيكو، ما قد يضطر الراغبين في الحجز للانتظار فترة.

وكشفت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر كلاسيكو السوبر الإسباني، وجاءت كالتالي؛ الدرجة الموحدة خلف المرميين 39 ريالًا، الدرجة الموحدة الواجهة 79 ريالًا.

ووصل سعر الدرجة الممتازة في مباراة برشلونة ضد ريال مدريد إلى 300 ريال، والدرجة الفضية 1500 ريال، فيما بلغ سعر الدرجة الذهبية 2500 ريال.

على الجانب الآخر، جاءت أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو كالتالي؛ الدرجة الموحدة خلف المرميين 30 ريالًا، الدرجة الموحدة الواجهة 55 ريالًا، الدرجة الممتازة 150 ريالًا، الدرجة الفضية 650 ريال، والدرجة الذهبية 950 ريالًا.