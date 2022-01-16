دخل وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في مشادة كلامية مع عدد كبير من اللبنانيين، داخل إحدى المطاعم، بعد أن هاجموه بسبب الأوضاع المعيشية اللبنانية.

وزير الطاقة اللبناني في مشادة كلامية

وتداول مغردون مقطع فيديو لـ وزير الطاقة اللبناني، خلال تواجده بأحد المطاعم، مع أفراد حمايته، يدخل في مشادة كلامية، مع لبنانيين غاضبين من الأوضاع المعيشية بلبنان، خاصة مشكلة انقطاع الكهرباء.

وأوضح الفيديو جلوس وليد فياض على إحدى الطاولات وبجواره سيدة تتناول معه الطعام، بينما وجهت سيدة لبنانية أخرى الحديث بأسلوب لاذع، إلا أن عناصر الحماية وقفوا أمامها.

وحاول فياض تجاهل السيدة، لكنه انفعل بعد ذلك ودخل في مشادة كلامية معها، ثم غادر المطعم برفقة الأمن الخاص به بعد تفاقم الأمور وتدخل عدد كبير من الأشخاص.

أوضاع معيشية صعبة

يذكر أن الخميس الماضي شهدت عدة مناطق لبنانية إغلاقًا للطرقات، تلبية لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إلى الإضراب والمشاركة في “يوم الغضب”، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعدم التزام الحكومة بتنفيذ وعودها بدعم المحروقات للسائقين.

وأغلق المحتجون غالبية الطرق الرئيسة بالسيارات والشاحنات والإطارات المشتعلة، وعددًا من المناطق بالعاصمة بيروت وعند الطرق الرئيسة التي تربط بيروت بالشمال والجنوب وشرق البلاد في منطقة البقاع.