أكدت منصة أبشر أنه يمكن تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية، ولمعرفة مواقع المراكز يرجى زيارة الرابط التالي: هنا.

تفعيل الهوية الرقمية:

في سياق آخر، حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تفعيل الهوية الرقمية من خلال حساب المستفيد عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال أن تلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

خطوات تفعيل الهوية الرقمية:

– تحميل تطبيق أبشر أفراد

تسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد

– اختيار خدماتي

– اختيار تحميل الهوية الرقمية

– الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد “تحميل الهوية الرقمية”.