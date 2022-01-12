أوضح الدكتور إبراهيم العريفي المختص في شؤون الغذاء والتغذية، طرق التفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش.

تحاليل مخبرية:

وقال العريفي خلال حواره ببرنامج صباح السعودية على قناة السعودية، إن الطريقة الصحيحة لمعرفة العسل الأصلي من المغشوش هي المختبرات الرسمية المعتمدة “التحاليل المخبرية”.

ولفت المختص إلى أنه في حال عدم توفر المختبرات يمكن للشخص معرفة طبيعة العسل من خلال خواصه الحسية كأن يلاحظ أنه خفيف مثل الماء، أو به طبقة رغوة على السطح مثل “الصابون”، وجودة التخزين، إلى جانب خلوه من الشوائب الغريبة، وجودة الطعم.

المياه لاكتشاف الجودة:

وبالنسبة إلى طرق استخدام المياه والرمل وغيرها في اكتشاف جودة العسل، أكد أنها تخمينات لا تعتمد على أساس علمي، مبيناً أن تكور العسل ومنع اختلاطه بالرمل يعتمد على نسبة الرطوبة.