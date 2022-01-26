سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، أدنى درجة حرارة في المملكة، بدرجتين مئويتين تحت الصفر (-2)، بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد.

كتلة باردة:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة يصاحبها انخفاض درجات الحرارة، بدءًا من يوم الأربعاء.

وأشار مركز الأرصاد، في تقرير صادر عنه، إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة من يوم الأربعاء على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة)، لتكون درجات الحرارة الصغرى (ما بين -۲ تحت الصفر إلى صفر م) ويزداد التبريد من يوم الخميس إلى السبت لتصل درجات الحرارة الصغرى (ما بين – 4 إلى -۲ تحت الصفر).