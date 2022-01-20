أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن طريف بالحدود الشمالية سجلت درجة حرارة 1 تحت الصفر، كما شهدت عدة أماكن بتبوك والحدود الشمالية تساقطًا خفيفًا للثلوج خلال الساعات الماضية.

وأكد مدير مركز الأرصاد بتبوك فرحان العنزي تساقط خفيف للثلوج مساء أمس على مرتفعات الظهر شمال تبوك ومركز الكتب بين طريف والقريات.

درجات الحرارة:

ولفت مدير أرصاد تبوك إلى أن درجات الحرارة بمدن الشمال كانت على النحو التالي: طريف (1) نجت الصفر، والقريات (1) مئوية، وتبوك (2) مئوية، وعرعر وسكاكا (4) مئوية.

توقعات طقس اليوم:

وكان مركز الأرصاد قد توقع لطقس الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير ومكة المكرمة والطائف.