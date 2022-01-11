يحتاج مستخدم البريد الإلكتروني، في كثير من الأحيان، إرسال رسالة لمجموعة من الأشخاص دفعة واحدة لتوفير الوقت والجهد.

ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو أوضح من خلاله طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني لمجموعة من الأشخاص دفعة وحدة؛ لكن كل شخص رسالته فيها معلومات خاصة فيه تختلف عن الآخر! مثل رقم تسجيل أو أسماء أو درجات وغيرها.

بريد إلكتروني لمجموعة أفراد

وأوضح الحمادي بالتفصيل، طريقة إرسال رسالة بريد إلكتروني بكل سهولة باستخدام بريد Gmail وجداول بيانات Google.

وأشار الحمادي، إلى أنه يمكن الاطلاع على طريقة الإرسال بالتفصيل من خلال المقطع أدناه: