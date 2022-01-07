حث رئيس لجنة العلاج والتأهيل باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الدكتور فيصل البيشي، كل من يتعاطى المواد المخدرة، بالتوجه لتلقي العلاج في مراكز التأهيل وعلاج الإدمان.

وأضاف أن الخدمات متواجدة بجميع مناطق المملكة مع الدعم النفسي والاجتماعي الكامل، لتكون فرصة للشخص المدمن لبداية حياة جديدة.

فيديو | "د. فيصل البيشي" لـ #نشرة_النهار: سجلنا حالات إدمان لأعمار 12 سنة وأقل..وندعو من يقع في هذه الآفة إلى التوجه لتلقي العلاج في مراكز التأهيل وعلاج الإدمان #الإخبارية pic.twitter.com/vWLTi2H90j — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 7, 2022

علامات الإدمان وتعاطي المخدرات:

وحول طريقة التعرف على أن هذا الشخص أو ذاك يتعاطى المخدرات، قال البيشي، في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية: إن بداية الدخول في الاستخدام والتجربة والتعاطي لا تظهر في يوم وليلة ولكنه يحتاج إلى شهور أو سنوات، حتى تظهر عليه أعراض الإدمان، فهي تظهر عن طريق تغيرات سلوكية واجتماعية.

التغيرات التي تطرأ على المتعاطين:

وأوضح رئيس لجنة العلاج والتأهيل باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أن هناك تغيرات سلوكية وجسدية واجتماعية تلاحظها الأسرة على الشخص المدمن كزيادة أو نقصان الون حسب المادة التي يتعاطها، إضافة لشحوب في الوجه، مع حب العزلة والبقاء مع أفراد معينين فترات طويلة يتعاطى معهم المخدرات، وكآبة وهلاوس سمعية أو بصرية، والشكوى من الصداع وضعف النظر.

أكثر البيئات الحاضنة:

وعن أكثر البيئات الحاضنة للمدمنين والمروجين، قال: إن بداية تعاطي الشخص لـ المخدرات قد تكون خلال تواجده في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، أو المدرسة والجامعة، مشيرًا إلى الحالات المدمنة تبدأ من عمر 12 عامًا أو أقل، ثم ترتفع باختلاف المواد المتعاطاة.

ولفت إلى أن الأصدقاء قد يساعدون بعضهم على تعاطي المخدرات، خلال تعرضهم للضغوط النفسية، في الامتحانات أو الاختبارات، وأن المواد المتعاطاة تختلف على حسب الطبقات، فهناك من يرغب في المنشطات، أو الكبتاجون، ومن لديه قدرة مالية يتجه إلى الكوكايين.