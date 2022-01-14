نشرت وزارة الصحة فيديو توضيحيًا لكيفية استخدام جهاز الفحص الذاتي لفيروس كورونا في المنزل.

خطوات سهلة وبسيطة يمكنك الإطمئنان على صحتك من خلال استخدام جهاز "الفحص الذاتي" لفيروس كورونا في المنزل. pic.twitter.com/KIhMFKjwuE

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 14, 2022

الفحص الذاتي لفيروس كورونا

وأشار الفيديو، الذي نشرته الصحة على صفحتها الرسمية بتويتر، إلى أن الخطوات تتلخص في:

التأكد من تعقيم اليدين جيدًا قبل فتح جهاز الفحص الذاتي.

افتح القنينة بحذر.

اعصر السائل في الأنبوب.

يجب أن يكون السائل عند خط الملء.

ضع الأنبوب في حامل الأنابيب.

افتح غلاف المسحة وكن حذرًا من ملامسة الطرف الناعم.

امسح فتحتي الأنف بنفس المسحة وذلك بإدخال 2 سم تقريبًا قدر المستطاع والتدوير ببطء 5 مرات.

أدخل المسحة في الأنبوب وحرك السائل 5 مرات.

اعصر المسحة بجدران الأنبوب ثم اكسر طرفها الخارجي عند الخط الفاصل وأبق الطرف الداخلي في الأنبوب وأغلقه بإحكام وتأكد من عدم وجود فقاعات في الأنبوب.

ضع جهاز الاختبار على سطح مستوٍ.

ضع 5 قطرات من الأنبوب على الجهاز وانتظر 15 دقيقة ولا تلمس الجهاز في هذه الفترة.

لا تقرأ النتيجة قبل 15 دقيقة أو بعد 20 دقيقة.

كيف تقرأ النتيجة؟

سيظهر خط سطر التحكم على حرف C في دقائق، أما في حالة ظهور الخط على حرف T أو لم يظهر أي خط فالاختبار لم ينجح، وفي حال ظهر الخط على السطرين C و T فالنتيجة إيجابية.

أما ظهور الخط على حرف C طوال الـ 15 دقيقة فنتيجة فحص كورونا سلبية، مع الملاحظة أن جهاز الفحص الذاتي تكون دقته عالية في حالة وجود الأعراض.

وفي نهاية الفيديو شددت الصحة على ضع كل المكونات في الكيس المخصص له والتخلص منه في سلة المهملات.