كشفت منصة مكاني المخصصة لبيع التذاكر، عن طريقة الحصول على تذاكر مباراة السعودية وعمان المقرر إقامتها، مساء اليوم الخميس.

تذاكر مباراة السعودية وعمان

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة في جدة مباراة السعودية وعمان عند الساعة 8:15 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وذكرت منصة مكاني عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “مشجع الأخضر.. نظرًا لإيقاف بيع التذاكر أون لاين يمكنك الحصول على تذكرتك بالتواصل معنا عبر الرسائل الخاصة”.

وكانت منصة مكاني قد طرحت تذاكر مباراة السعودية وعمان، وجاءت الأسعار كالتالي؛ 15 ريالًا الموحدة للأفراد والعائلات، 300 ريال VIP منصة فضية أفراد، و600 ريال VIP منصة ذهبية أفراد وعائلات.

الأخضر يسعى لتحقيق الفوز

وقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مستوى مميزًا ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ويسعى لتحقيق الفوز على عمان اليوم، للاقتراب خطف بطاقة التأهل.

وقبل لقاء اليوم، يحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع بـ7 نقاط.