شاركت طفلة تدعى “الدانة” توأمها “معاذ” برنامجاً تأهيلياً بعد أن قام بتركيب طرف صناعي بمدينة الملك فهد الطبية.

كان الطفل “معاذ” قد ولد بدون أحد ذراعيه فبادرت مدينة الملك فهد الطبية بتركيب طرف صناعي له، وبدأ في أداء التمارين التأهيلية بصحبة شقيقته الصغيرة التي أدت معه التمارين ذاتها تحت إشراف أحد الكوادر الطبية.

فيديو | صناعة الأطراف الصناعية.. تعيد الأمل لفاقدي الأطراف#برنامج_اليوم pic.twitter.com/D4m8SGNEHz — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 4, 2022

تحفيز الطفل

وقال استشاري طب إعادة التأهيل، محمد العطوي، خلال حديثه في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن وجود الطفلة مع توأمها سيساعده ويحفزه أكثر على استخدام طرفه الصناعي.

وتابع العطوي أنه سيكون من الصعب على الطفل تقبل وجود طرف صناعي بعد ما اعتاد عقله على وجود طرف ناقص بالجسم.

وتابع محمد العطوي أن الحالات المبتورة أطرافها مثل “معاذ” تستلزم المراجعة الطبية كل 6 أشهر.