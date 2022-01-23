استقبل أحد أولياء الأمور طفلته بعد نهاية أول يوم دراسي بنظام العودة الحضورية، ليوثّق عبر مقطع فيديو ردة فعلها عن هذا اليوم، لتنساب منها اللكمات عفوية معبرة عن فرحتها وسعادتها بالعودة لحياتها الطبيعية لصديقاتها ومعلميها.

شكراً بابا سلمان ومحمد بن سلمان وبابا حمد .. فرحة أطفالنا بـ #العودة_الحضورية لا يمكن وصفها ❤️ pic.twitter.com/S2BjmGWv6Q

— أحمد عوض (@ahmad17l) January 23, 2022

فرحة العودة الحضورية

ونشر المغرد أحمد عوض، مقطع فيديو لطفلته وهو يسألها عن أخبار أول يوم دراسي وماذا رأيت، فأجابته: “شفت صديقاتي وشفت معلماتي، وشكرًا لهن على صبرهن علينا أيام المنصة.. شكرًا بابا سلمان.. شكرًا محمد بن سلمان.. شكرًا بابا حمد لأنك فتحت أبواب المدرسة”، ليشكرها والدها بعد هذه الكلمات الجميلة.

تعليقات المغردين

ونال مقطع الفيديو إعجاب المغردين حيث كتب حساب يحمل اسم الحقوق: “الحمد لله على عودة الحياة لطبيعتها.. والله يحفظها ما شاء الله”، وغرّد حساب يحمل اسم فبراير: “بسم الله على قلبها .. الله يحفظها ويبلغكم فيها ما تحبون”، فيما كتب عيسى محمد عمر: “وشكرًا للبطلة القمورة الله يحفظها لأهلها ويبارك بعمرها”، وعلّق ريان بن محمد بقوله: “ما شاء الله تبارك الله فعلًا .. كلمة شكر لا توفيهم حقهم”.

عودتكم حياة

وتحت شعار عودتكم حياة، انتظم اليوم طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية بمناطق ومحافظات المملكة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تضمن سلامتهم وأسرهم والمجتمع، ضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية، تعزز من تحصيلهم الدراسي.

وشهد اليوم الأول حضوراً كبيراً من الطلبة لمقاعد الدراسة، وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بلقاء زملائهم ومعلميهم بمظاهر الفرح والسعادة لبداية رحلة تعليمية مميزة بعد انقطاع عامين عن الدراسة، حيث بدأت المدارس تطبيق برامج لاستقبال الطلاب والطالبات المستجدين، من خلال اللافتات الترحيبية والملصقات التوعوية، وكذلك النصائح والإرشادات الإشرافية لتفعيل تواصلهم مع عناصر المجتمع المدرسي، إضافة إلى تنظيم يومهم الدراسي وتأمينه صحياً من وقت خروجهم من المنزل حتى عودتهم إليه، مروراً بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الحافلات والمسارات الطلابية في المدارس.