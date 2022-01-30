شهدت أندية جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن ( تراؤف) عودة أكثر من 320 طالبًا وطالبة من المرحلة الابتدائية لمقرات الأندية واستكمال البرامج التعليمية والتربوية والمهارية والترفيهية المقدمة للمرحلة الابتدائية “حضوريًّا”، وسط جاهزية تامة وفق الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المعتمدة للحفاظ على سلامتهم.

حزمة برامج:

وأقامت أندية تراؤف حزمة من برامج التهيئة للعودة الحضورية شملت عددًا من الأنشطة الثقافية والترفيهية لتحفيز الطلاب والطالبات للعودة إلى مقاعد الدراسة واستكمال مسيرة السعي للتفوق وتقديم كافة الخدمات والبرامج للطالب والطالبة التي تسهم في تنميتهم معرفيًّا وسلوكيًّا ومهاريًّا واجتماعيًّا.

عودة آمنة:

ويأتي ذلك تزامنًا مع إعلان وزارتي الصحة والتعليم عن العودة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بعد تجربة الدراسة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي تميزت بالعودة الآمنة، والتطبيق الكامل للبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.