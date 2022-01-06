أطلق “طيران أديل” اليوم أولى رحلاته المنتظمة من العاصمة الرياض إلى مطار القاهرة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن أتمت جميع الاستعدادات الميدانية بمطار الملك خالد الدولي ومطار القاهرة الدولي من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات التقنية والمعدات اللازمة لتقديم جميع الخدمات للمسافرين، بحضور مدير التسويق بطيران أديل سهيل الغامدي، ومدير إدارة تطوير عمليات الطيران بشركة مطارات الرياض جايكوب تونشي، وعدد من مسؤولي ومنسوبي المطار.

مستهدفات رؤية المملكة 2030

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل أحمد بن عبدالكريم البراهيم أن إضافة محطة (القاهرة) يأتي ضمن سعي الشركة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني من خلال ربط المملكة مع العالم الخارجي برحلات اقتصادية جوية تقدم خيارات سفر متنوعة وبأسعار تنافسية، لمواكبة النمو بسوق صناعة النقل الجوي بالمملكة والمنطقة بشكل عام.

إطلاق الوجهة الجديدة

وأوضح البراهيم أن إطلاق الوجهة الجديدة إلى القاهرة سيسهم في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء البلدين الشقيقين، إضافةً إلى تقوية روابط التعاون بينهما في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مفيدًا أن القاهرة تُعد الوجهة الدولية الثالثة للشركة وستكون انطلاقاً من العاصمة الرياض بواقع رحلتين يومياً في الاتجاهين كمرحلة أولى، كما ستضاف إلى المحطتين الدوليتين اللتين تم افتتاحهما خلال العام الماضي وهما (دبي والكويت)، ليرتفع بذلك عدد المحطات الداخلية والدولية على شبكتها المتنامية إلى 16 محطة.

وبيّن البراهيم أن شبكة رحلات “طيران أديل” الداخلية والدولية تشهد توسعاً، الأمر الذي سينعكس إيجابياً في توفير مزيد من السعة المقعدية وبأسعار مناسبة للوجهة الجديدة من الرياض ابتداءً من 399 ريالاً ومن القاهرة ابتداءً من 1,999 جنيهاً، مؤكداً أن هذا التوسع سيسهم في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار الراغبين في السفر.

يذكر أن تدشين “طيران أديل” لأولى رحلاته الدولية إلى القاهرة يتزامن مع تحقيق الشركة إنجازاً لأول مرة في تاريخها يتمثل في وصول إجمالي عدد رحلاتها اليومية إلى 104 رحلات في حجم عملياتها التشغيلية.