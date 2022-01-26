في ظاهرة نادرة، وضعت سيدة بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر -جنوب مصر- طفلة شمعية أطلق عليها الأطباء طفلة الخريطة، وذلك لأن شكلها يشبه تقاسيم الخريطة.

طفلة شمعية نادرة

وظاهرة الطفل الشمعي، هي حالة نادرة الحدوث عالميًا، ويطلق عليها طفل الخريطة، لأن جسد الطفل الشمعي – الأملس؛ يأخذ شكل الخريطة، حيث تظهر لدى الطفل الشمعي؛ طبقة خارجية شمعية.

وأوضح الدكتور محمد نصار؛ الذي أجرى عملية الولادة بمستشفى الشلاتين المركزي، في تصريحات، نقلها موقع القاهرة 24، أن نوع الجنين أنثى، مرجحًا أن زواج الأقارب هو السبب في تلك التشوهات، حيث إن الأبوين أبناء عمومة، إلا أن الأم ولدت من قبل ثلاثة أبناء، وهم بصحة جيدة.

بدون أنف وتشوهات في القدم

وأضاف نصار، أن الطفلة ولدت دون أنف وتشوهات في القدم، وأن الشمع يغطي جسمها بالكامل، مشيرًا إلى أن الولادة كانت طبيعية والأم بصحة جيدة، والطفلة توفت بعد أقل من 24 ساعة، وكان شكلها غريبًا، ولا يقدر على إغماض العين، وبفم دائري ثابت الشكل، وأطراف مشدودة لا تسهل حركتها.

وطالب نصار بضرورة تقليل زواج الأقارب أخذًا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غربوا النكاح، مضيفًا أنه لم يكن متابعًا للأم أثناء فترة الحمل، ولكنه قام بعملية الولادة فقط.