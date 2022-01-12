أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.

وأكد تحالف دعم الشرعية، أنه يتم رصد تحركات لنقل الأسلحة الى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه سيتحرك عملياتيًّا للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ، مشيرًا إلى أن ميناء الحديدة محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ الباليستية.

وعبّر تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ترحيبه بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش موانئ الحديدة لضمان عدم استخدامها عسكريًّا، مؤكدًا أنه على الأمم المتحدة ضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة.