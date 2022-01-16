أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، أن لقاح كورونا متاح الآن لأبنائنا الأطفال للفئة العمرية من (5-11) عاماً.

مستجدات كورونا بالمملكة

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (5281 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت الصحة عن تعافي (2996) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8905) حالات.

إجمالي الحالات المؤكدة

فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (609953) حالة، تعافى منهم (561542) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (310) حالات.