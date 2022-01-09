أعرب النجم عبدالرحمن العبيد عن سعادته بالانضمام رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي.

العبيد هلالي

وأعلن نادي الهلال، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع النجم عبدالرحمن العبيد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صفقة انتقال حر حتى عام 2025، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووقعت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر مؤخرًا مخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، العبيد، وأقامت احتفالية لتوديعه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالرحمن العبيد يُعلق على توقيعه للهلال:

ونشر عبدالرحمن العبيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا مع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل أثناء توقيع عقود انضمامه للزعيم، مبديًا سعادته بثقة الإدارة الزرقاء.

وقال العبيد: “اليوم أبدأ محطة جديدة مع الهلال، شكرًا لإدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على ثقتها وحرصها وبإذن الله اكون عند حسن ظنها وظن جماهير النادي العريقة، شكرًا لوكيل اعمالي علي الرماح على مجهوداته”.