نشر اللاعب عبدالرحمن غريب، لاعب الفريق الكروي الأول في الأهلي، صورة ألمحت إلى وجهته المقبلة في حال لم يجدد تعاقده مع الراقي.

عقد عبدالرحمن غريب ينتهي في 2023:

وينتهي عقد غريب صاحب الـ24 عامًا مع الراقي في يناير 2023، مع وجود أنباء تُفيد بأن اللاعب يريد الرحيل عن الأهلي وخوض تجربة احترافية جديدة.

صورة بانيجا تكشف الكثير:

وقام غريب بنشر صورة جمعته مع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا عبر حسابه في “سناب شات” ألمح من خلالها إلى أنه قد ينضم لنادي الشباب في الفترة المقبلة.

وكانت جماهير الهلال طلبت من إدارة فهد بن نافل، التحرك وضم غريب في حال قرر الرحيل عن الأهلي.

يذكر أن عبدالرحمن غريب كان سجل هدفًا لـ الأهلي في شباك الشباب في الجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمر النادي الأهلي بفترة صعبة من الناحيتين الفنية والمالية، قد تجبر أكثر من لاعب بالراقي على الرحيل.