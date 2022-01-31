يمكن الآن لجميع المواطنين والمقيمين حجز موعد لتلقي الجرعة التنشيطية عبر تطبيق صحتي .

طريقة حجز موعد للجرعة التنشيطية عبر صحتي

أدخل رابط تطبيق(صحتي) في متجر جوجل او متجر آبل ( اضغط هنا

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أهمية الجرعة التنشيطية

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، عن إمكانية حجز الجرعة التنشيطية الثالثة للفئة للقاح كورونا للفئة العمرية من 18 عاما وأكثر، وذلك بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا، وذلك للوقاية من فيروس كورونا ومتحورات كورونا وتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية المجتمعية.

أصبحت #كل_الصحة_في_صحتي

جميع التطبيقات الصحية في تطبيق واحد. pic.twitter.com/4pBGVuS2rg — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 26, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، دمج تطبيقاتها لتصبح في التطبيق الموحد “تطبيق صحتي”، وتشمل التطبيقات (صحة، تطمن ، موعد)، انطلاقاً من حرص الوزارة على التسهيل على جميع المواطنين والمقيمين، وسرعة الحصول على الخدمات الصحية.

خدمات تطبيق صحتي

يذكر أن تطبيق “صحة” يتيح للمستفيدين الحصول على الاستشارة الطبية عن بعد من قبل أطباء معتمدين وموثوقين تحت إشراف الوزارة ، عن طريق المحادثة المرئية عبر الفيديو أو المحادثة الصوتية أو النصية بكل سهولة.

ويهدف تطبيق “تطمن ” إلى تعزيز التزام جميع من تم توجيههم للعزل الصحي، وذلك لتمكين المتابعة المستمرة لهم ولحالتهم الصحية، وفتح قناة تواصل مباشرة، وذلك ضمن جهود الجهات المختلفة التي جعلت المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

حجز موعد الصحة

وتطبيق موعد يهدف إلى تمكين المريض ومتلقي الخدمة من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع إدارة المواعيد؛ حيث يقوم التطبيق بحجز الموعد، وتعديله، أو إلغائه في أي مستشفى يتم إحالة المريض عليه.