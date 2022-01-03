نال المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، نصيب الأسد من الانتقادات مؤخرًا، بسبب تراجع نتائج الفريق بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

مشجع : هل يجب تغيير مدرب #الهلال بالشتوية ؟

طارق النوفل : مدرب الهلال جارديم إذا استمر بهذه الطريقة يمكن أن لا يشارك الهلال الموسم القادم في آسيا .

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فوز واحد لـ الهلال بآخر 5 مباريات دوريًا

وكان المدرب جارديم لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلا في مباراة واحدة ضد نادي الفيصلي، كما تعادل مع أبها والفيحاء، وخسر من فريقي النصر والفتح دوريًا.

وعلق الناقد الرياضي طارق النوفل على أداء جارديم مع بطل آسيا قائلًا: ” جارديم يعطيك مباراة ومباراتين لا، أخشى على الزعيم أنه في حال استمر مع هذا المدرب وبهذه الطريقة، لن يشارك في دوري أبطال آسيا عام 2023″.

جارديم يُلمح لمصيره

وبعد الفوز على الفيصلي بالجولة الـ15 دوريًا، تحدث جارديم عن مصيره قائلًا: “راض عن عملي مع الفريق بعد حصد دوري أبطال آسيا والآن سوف ننافس على السوبر السعودي والطريق أمامنا في الدوري لا يزال طويلًا للمنافسة، الدوري في الملعب”.

وأضاف جارديم: “كنا بحاجة إلى الفوز بعد أن فقدنا النقاط في آخر 4 مباريات مؤخرًا والشوط الثاني كان أفضل لنا من الشوط الأول أمام الفيصلي ونجحنا في قلب النتيجة لمصلحتنا”.

يذكر أن الهلال سيواجه نادي الفيصلي الخميس المقبل في مباراة السوبر السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.