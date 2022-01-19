أكّدت المصممة وسيدة الأعمال عفراء السماحي أنّ “المهرجان السعودي للتصميم”، الذي تنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم في منطقة جاكس بالدرعية، هو منصة مهمّة لإبراز إمكانات المصممين المحليين، ومحفّز لإظهار إنتاجاتهم الإبداعية؛ وصولًا للعالمية.

نصيحة من المصممة:

وذكرت السماحي أنّ الخط الذي شاركت به كان حبيس 13 سنة في الخفاء ولولا هذا الدعم من الكيان الثقافي لما خرج للعلن، وقالت: “لا تجعل مخاوفك توقفك عن الإبداع، ودائمًا ما نكون بانتظار الفرصة المثالية للظهور، فأي فرصة تأتيك لا تدعها تذهب منك دون استغلال”.

وأردفت عفراء السماحي: “شاركت في المهرجان بخط يسمّى (ركين)، يجمع ما بين الخط الكوفي المصحفي مع الخط الكوفي المُربع، فكانت الحاجة لخطّ يبرز الاثنين بروح حديثةٍ ومبنية على قواعد الخطوط الطباعية، التي تبنى على خط الارتكاز، وتستطيع كتابتها في برامج الحاسوب بأشكال كثيرة وثابتة الأوزان”.

ركين:

وأضافت: “أسميته (ركين) نسبة للثبات الذي يعكس شخصية الخط، واستعرضت الخط بجملة مستلهمة من اسمه (الشجاعة قلب ركين والفصاحة لسان رزين)، وتلاعبت بمقاساتها لإيضاح إمكانية الخط ومرونته، إضافة إلى اللوحات والعناوين التي تبين قدرته على التمدد”.

يذكر أن مهرجان التصميم هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وتنظمه هيئة فنون العمارة والتصميم، تحت شعار “تواصل- ابتكار- تعاون” في الفترة من 9- 29 يناير الجاري، ليضع العاصمة السعودية في قلب الحوارات الإبداعية للعالم، من خلال التركيز على القوة التحويلية للتصميم.