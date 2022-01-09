انتقم مالك محل لتصليح السيارات في ولاية جورجيا الأمريكية، من عامل سابق كان يعمل لديه بطريقة غريبة، حيث سلمه الراتب الأخير الذي يُقدر بـ915 دولارًا على شكل 90 ألف عملة معدنية مُغطاة بزيت السيارات.

ورفعت وزارة العمل الأمريكية شكوى ضد ورشة إصلاح السيارات «A OK Walker Autoworks»، ومالكها مايلز ووكر، بدعوى انتهاك قوانين حظر الانتقام والعمل الإضافي، وتسعى الوزارة للحصول على 36971 دولارًا كغرامات وتعويضات أخرى بعد أن وجد المحققون أن المالك انتقم من الموظف بعد استقالته.

وزارة العمل تحقق في ادعاءات الموظف

وتقدم الموظف فلاتن بشكوى قال فيها بأن ووكر أعطاه بنسات مغطاة بالبنزين باعتبارها راتبه الأخير، إلى جانب ورقة مكتوب فيها كلمات مسيئة له.

واستقال فلاتن في نوفمبر 2020، لكنه لم يتلق راتبه الأخير البالغ 915 دولارًا، إلا بعد 4 أشهر تقريبًا على شكل عملات معدنية، عندما نقلها من سيارته إلى عربة يدوية، تسبب وزنهم في تفريغ الهواء من الإطارات، وفي مطلع الأسبوع الجاري، رفعت وزارة العمل دعوى قضائية ضد صاحب الورشة بعد تأكدهم من كلامه.

شهر كامل لـ غسل الراتب من البنزين

وأضاف الموظف: «إذا قمت بحساباتي بشكل صحيح، فيجب أن يكون عدد البنسات حوالي 91515، بمعدل جرامان ونصف لكل منهما بإجمالي 225 كيلو جرامًا، أي يقترب من ربع طن»، ووصف طريقة الدفع بأنها «تصرف صبياني»، مضيفًا أنه قضى شهرًا كاملًا، كان روتينه في الليل هو غسل البنسات من البنزين.