يبدو أن إدارة النصر، تسعى للتخلص من اللاعب الأرجنتيني فونيس موري مدافع الفريق الكروي الأول وذلك بسبب تواضع مستواه الفني منذ انضمامه للفريق صيف عام 2021.

شرط موري للرحيل عن النصر

وكشف وكيل اللاعبين فهد سارح عبر حسابه في “تويتر” أن العالمي لديهم النية للتخلص من اللاعب الأرجنتيني، مضيفًا أن موري طلب من إدارة مسلي آل معمر الحصول على مبلغ مالي كبير لتوقيع المخالصة المالية.

وأضاف سارح أن وكيل موري موجود حاليًا في الرياض لكي يتفق مع إدارة آل معمر على مبلغ التسوية المالية لرحيل موكله.

موري مرشح مع مشاريبوف لمغادرة العالمي

وكان العالمي تعاقد مع الأوروجوياني جوناثان رودريغيز لتدعيم صفوف الفريق الهجومية قادمًا من نادي كروز أزول المكسيكي، كما أصبح العالمي في طريقه لضم الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي حارس مرمى نادي رايو فاييكانو الإسباني.

وتشير التقارير إلى أن إدارة مسلي آل معمر تفكر في التخلص من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف أو المدافع الأرجنتيني فونيس موري حيث لم ينجح أي منهما في الظهور بالصورة المتوقعة مع الأصفر.