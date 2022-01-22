أصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، قرارات قوية بمعاقبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ولاعبي الفريق الكروي الأول، بعد الخسارة المفاجئة أمام نادي غزل المحلة بثلاثية دون رد.

نتائج مخيبة لـ الزمالك ببطولة كأس الرابطة:

وكان الفريق الأبيض خسر ثاني مباراة له التوالي في مرحلة دور المجموعات لـ بطولة كأس الرابطة المصرية، حيث خسر مسبقًا من نادي فاركو بالجولة الثانية، ثم خسر اليوم أمام نادي غزل المحلة.

وذكر الحساب الرسمي للفريق الأبيض عبر “تويتر” أن مرتضى منصور رئيس النادي قرر خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق الأول بالإضافة لخصم راتب نصف شهر من باتريس كارتيرون وجهازه المعاون.

وقرر مرتضى منصور أيضًا، عرض 2 من لاعبي من صفوف الفريق الأول للبيع، وذلك لعدم إفادتهما للفريق الأول بالمباريات الماضية.

وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك بصدد التخلص من يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق والظهير الأيسر عبدالله جمعة بسبب تراجع مستوى كل منهما مؤخرًا.

الزمالك يتذيل الترتيب:

يذكر أن الفريق الأبيض يحتل المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة في مجموعته ببطولة كأس الرابطة المصرية.