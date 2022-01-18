ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الاثنين، حيث بلغت العقود الآجلة لمزيج برنت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات واقتربت من أعلى مستوى منذ عام 2014، إذ يراهن المستثمرون على أن الامدادات ستظل محدودة بسبب ضغوط على الإنتاج لدى منتجين كبار، في حين لم يتأثر الطلب العالمي بانتشار المتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

زيادة 42 سنتًا:

وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت عند التسوية 42 سنتًا أي بنسبة 0.49%، إلى 86.48 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة سجلت العقود 86.71 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر 2018.

كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتًا أو 0.66%، إلى 84.37 دولار للبرميل بعد أن بلغت 84.78 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياتها منذ 10 نوفمبر 2021.

وتأتي المكاسب في أعقاب ارتفاع الأسبوع الماضي صعد فيه خام برنت بأكثر من 5%، وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6%.

تأثير أوميكرون:

وقال متعاملون: إن الإقبال الشديد على شراء النفط المدفوع بنقص الإمدادات وإشارات على أن المتحور أوميكرون لم يؤثر على الطلب كما كان يُخشى دفع أسعار بعض أنواع الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات فيما يشير إلى أن ارتفاع سعر برنت قد يستمر لفترة أطول.

وتتراجع مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من المنتجين الآخرين، تدريجيًّا عن تخفيضات الإنتاج التي طبقت عندما انهار الطلب في 2020.