استعرض عبدالرزاق المرجان، مدير مركز الجرائم السيبرانية بجامعة نايف العربية، بعض العلامات التي يجب الحذر منها خلال تصفح مواقع الإنترنت لتجنب الوقوع ضحية النصب والاحتيال المالي.

ضحايا الاحتيال:

وقال المرجان خلال تصريحات إلى برنامج الشارع السعودي المذاع على قناة السعودية: إن هناك بعض المواطنين يقعون بأنفسهم ضحايا الاحتيال الإلكتروني.

رفع الوعي:

كما دعا المواطنين إلى ارتفاع الحس الأمني لديهم، فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، وعدم التصديق في كل ما يطرح بالمواقع المختلفة، خاصة إذا لم تكن رسمية، مشددًا على ضرورة رفع درجة الوعي، والتنبيه بالمواقع الوهمية، غير السعودية، والتي تعمل على النصب والاحتيال.