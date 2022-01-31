وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للشركة السعودية للكهرباء، على بيع ونقل كامل حصص الشركة في رأسمال الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.

وقررت الجمعية خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس، برئاسة معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن صالح السلطان، تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص “السعودية للكهرباء” في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.

نقل ملكية المشتري الرئيس إلى الدولة

ويأتي قرار نقل ملكية “المشتري الرئيس” إلى الدولة كونه أحد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء، التي أعلن عنها بدءاً من نوفمبر 2020، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة الكهربائية ومستوى الشفافية بين أنشطة القطاع المختلفة بما يعود بالفائدة على موثوقية الخدمات المقدمة للمشتركين.

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وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء موافقة الجمعية العامـة أيضاً على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي التي لعضو مجلس الإدارة علاقة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل بمبلغ (500) مليون ريال لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بالإضافة إلى الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.