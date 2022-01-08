تنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون غدًا الأحد، وذلك بعد أن أُجل انطلاقها بداية العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

موعد مباراتي الغد:

وستواجه الكاميرون، في المباراة الافتتاحية، منتخب بوركينا فاسو في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، بينما تواجه إثيوبيا منتخب الرأس الأخضر في العاشرة من مساء الغد بتوقيت السعودية.

مجموعات كأس أمم إفريقيا الـ6:

ويشارك 24 منتخبًا في البطولة مقسمين إلى 6 مجموعات.

ويتواجد بالمجموعة الأولى منتخبات “الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر”.

في المجموعة الثانية “السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي”.

المجموعة الثالثة “المغرب وغانا وجزر القمر والجابون”.

المجموعة الرابعة “نيجيريا، مصر السودان، غينيا بيساو”.

المجموعة الخامسة “الجزائر، سيراليون، كوت ديفوار، غينيا الاستوائية”.

المجموعة السادسة “تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا”.

وكان منتخب الجزائر هو آخر المتوجين بلقب كأس أمم إفريقيا نسخة 2019 التي أُقيمت في مصر، حيث فاز باللقب على حساب منتخب السنغال.