يُخيم الغموض موقف مهاجم فريق الشباب، أوديون إيغالو بشأن الانضمام إلى منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم إفريقيا 2022.

بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون

ويستعد منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم للمشاركة في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى السادس من شهر فبراير المقبلة.

ويتواجد منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2022، وسيبدأ مشواره بمواجهة مصر، ثم السودان، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة غينيا بيساو.

جدل بشأن انضمام إيغالو

واستدعى المدير الفني المؤقت لمنتخب نيجيريا، أوغسطين إيجوافوين، إيغالو بعدما تراجع عن قراره بالاعتزال الدولي لمدة عامين، إلا أن نادي الشباب تمسك باستمرار مهاجمه، لتأخر الاتحاد النيجيري في استدعاءه.

وأكد إيجوافوين خلال تصريحاته لموقع dailypost النيجيري، أنه لا يزال واثقًا من أن إيغالو سينضم إلى منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2022، وحل الأزمة مع إدارة نادي الشباب.

على الجانب الآخر، أكدت إذاعة brila fm النيجيرية، أن نادي الشباب يحتاج إلى خدمات إيغالو، ويسعى للاحتفاظ به في المباريات المقبلة، لذلك أبلغ مهاجمه بقرار استمراره وعدم انضمامه إلى منتخب نيجيريا.

ولفتت إلى أنه وفقًا لمصدر مقرب من الشباب فإن الاتحاد النيجيري لكرة القدم لم يرسل خطاب الدعوة في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة، الأمر الذي أعطى النادي السلطة في اتخاذ القرار.

وأشارت إلى أن منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم تعرض لضربة مزدوجة في خط الهجوم خلال منافسات كأس أمم إفريقيا، لغياب إيمانويل دينيس وهداف نابولي فيكتور أوسيمين، مضيفة: “الفشل في استقدام إيغالو سيكون أمرًا كارثيًا”.