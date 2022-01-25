وجه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة وداعية مؤثرة إلى جماهير الهلال، بعد رحيله رسميًّا عن صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

🎙الأسد @BafGomis :"لو طلبوا منّي كتابة قصة لمهمتي القادمة عندما قبلت العرض من #الهلال.. لن تكون بهذا الجمال"💙#فيديو_الهلال pic.twitter.com/HWS7VZ1vvL — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 25, 2022

غوميز حزين لرحيله عن الهلال:

وقال غوميز خلال مقطع فيديو عبر حساب الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أشعر بالأسف وأطلب الإذن منكم لأوصل الرسالة بنفسي وهذا السبب الذي جعلني أقوم بتسجيلها بنفسي”.

وتابع: “لا أملك كلمات أقولها فهي لحظات صعبة بالنسبة لي أن أترك عائلتي، يمثل شعوري عندما تركت عائلتي للمرة الأولى؛ لأنه منذ اليوم الأول كنت دائمًا ما أرى وأشعر أن الهلال هو عائلتي”.

الهلال عائلة واحدة:

وأضاف غوميز: “أولًا أُقدّم الشكر لجميع الأشخاص العاملين بالقرب مني لأن ما حصلت عليه من نجاح خلال ثلاث سنوات ونصف كل هذا تحقق لأن الهلال ليس فقط أحد عشر لاعبًا ولكنها روح العائلة الواحدة”.

وأردف: “أشكر كل العاملين في نادي الهلال الذين أعطوني الاهتمام وكل ما أحتاجه وخصوصًا زملائي في الفريق لأنه في الحقيقة أنا الأسد لكنني أعلم بأن لدي 20 أخًا يقفون معي وجاهزون للتضحية من أجلي ولرئيس النادي لأنه هو وفهد المفرج”.

واستكمل: “كما أتذكر في اللقاء الأول معهم بحضور اللاعبين أخبراني بأنهما سيهتمان بكل شيء يحيط بي فقط عليّ التركيز على لعب الكرة وكذلك سنتعامل مع جميع اللاعبين بشكل جيد جدًّا ونطور الفريق والعمل معكم باحترافية”.

وواصل غوميز تصريحاته قائلًا: “وهذا هو مفتاح النجاح وهو أننا سندافع عنكم أنتم كلاعبين حتى في اللحظات غير الجيدة شكرًا سعادة الرئيس على كل شيء شكرًا فهد المفرج لقد كنت الشخص الأول الذي التقى به في النادي لدينا معًا الكثير من الأسرار لأنه لكي تحرز الكثير من الأهداف مع الهلال فأنت تحتاج للمحبة”.

وأكمل تصريحاته قائلًا: “وأنت الشخص الأول في النادي الذي فهمني كثيرًا ويعرف تصرفاتي ويعرف الجانب السيء مني لأن كل أسد قد يملك أحيانًا جانبًا وشخصية غير جيدة وكذلك لحظات سيئة ولكنك تعاملت معي بشكل جيد جدًّا”.

المهاجم الفرنسي يشكر جماهير الهلال:

وفي رسالة إلى المشجعين، قال: “ولجماهير الهلال أقدم لكم الشكر على كل شيء هناك مقولة في نادي إنجليزي (لن تشعر بالوحدة) وهذه حقيقة بالنسبة لهم لكنها أيضًا موجودة مع لاعبي الهلال سأتذكر جملتكم (جمهورك وراك) وهذا فعلًا حقيقي فألعب وأتذكر الجمهور الذي أتى من مكان بعيد إلى اليابان أمام أوراوا”.

وتابع: “وأتذكر كل الناس الذين كانوا يدعون لنا من أجل الفوز بالبطولة بعد حوالي 20 عامًا ما جعل الحلم حقيقة وصنع تاريخًا لنادينا وبلدنا لأن بالنسبة لي السعودية تعتبر هي بلد مواهب كرة القدم وستكون لحظات صعبة عندما أشرح لعائلتي أننا سنغادر إلى مكان آخر بعد سنوات”.

وأردف: “لو طلبوا مني كتابة قصة لمهمتي القادمة عندما قبلت العرض من الهلال لن تكون بهذا الجمال لقد أصبحت القصة أكثر جمالًا مما توقعت لأنه كنا دائمًا نقول (المستحيل ليس في الهلال) فالهلال من الأندية التي من الممكن الحصول على كل شيء فيها”.

واختتم غوميز تصريحاته قائلًا: “كما ذكرت سابقًا حققت كل أحلامي مع الهلال، أنا شخص دائمًا ما أستيقظ وأفكر فقط بحلم واحد ولذلك حققت كل شيء في الهلال بالنسبة لي وللهلال، لذا من الأفضل أن نوجد تحديًا جديدًا ينعكس عليّ وعلى الهلال بشكل رائع وأعتقد أيضًا الفريق بحاجة إلى طاقات جديدة ولذلك أتمنى كل التوفيق للهلال ولزملائي في الفريق”.