يأمل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد لقب كأس السوبر السعودي، وإضافة لقب جديد لمسيرته مع الزعيم.

الهلال والفيصلي في السوبر السعودي اليوم

وتترقب الجماهير مباراة الهلال والفيصلي في نهائي كأس السوبر السعودي اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة اليوم، أملًا في الفوز بلقب كأس السوبر من أجل الانفراد بصدارة قائمة الأكثر فوزًا بالبطولة، فيما يسعى الفيصلي لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

غوميز يسعى لحصد لقب السوبر للمرة الأولى

وكان غوميز قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في أغسطس عام 2018، قادمًا من غلطة سراي التركي لمدة عامين، قبل أن يجدد تعاقده حتى 2022، بعدما فرض نفسه على التشكيلة الأساسية.

وتألق غوميز مع الهلال في جميع البطولات التي شارك فيها، وساهم في تتويجه بالعديد من الألقاب، وهي؛ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مرتين وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، بجانب بطولة دوري أبطال آسيا مرتين.

ويحلم غوميز صاحب الـ36 عامًا بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، حيث يُعد البطولة الوحيدة التي لم يتوج بها، بعدما خسر في النسخة الماضية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود أكثر من ناد مهتم بضمه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).