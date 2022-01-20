تأهل منتخب غينيا الاستوائية إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد فوزه على منتخب سيراليون بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

هدف يُمكن غينيا الاستوائية من حصد النقاط الـ3 والتأهل

ونجح المنتخب الغيني في تسجيل الهدف الوحيد له في المباراة بالدقيقة الـ39 عبر اللاعب بابلو جانيت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الغيني بهدف دون رد.

وسنحت فرصة لـ منتخب سيراليون لإحراز هدف التعادل عبر ركلة جزاء ولكن تم إهدارها.

غينيا تصعد في المركز الثاني

ولم يحدث أي جديد في المباراة، لتفوز غينيا بهدف دون رد ويُصبح رصيدها ست نقاط في المركز الثاني في المجموعة الخامسة وتتأهل رفقة منتخب ساحل العاج الفائز على منتخب الجزائر بثلاثية لهدف.