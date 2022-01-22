أعلنت شركة فايزر أن أخذ اللقاح ضد كورونا سنويًّا أفضل من تلقي الجرعات المعززة.

وأضافت الشركة، بحسب “العربية”، أن لقاحها أظهر فعالية ضد متحورات كورونا لكنه أقل فعالية ضد انتشار العدوى.

لقاح مرة في العام:

وتابعت فايزر أنها تعمل على لقاح ضد كورونا سيتم أخذه مرة في العام، وستقدم طلبًا للموافقة على استخدام لقاح معد لمواجهة متحور أوميكرون.

أوميكرون ليس الأخير:

وقبل أيام، حذّر بعض العلماء من أن متحور أوميكرون لن يكون الأخير، حيث توقعوا ظهور مزيد من المتغيرات المثيرة للقلق من بعده.

وقال العلماء لوكالة أنباء “أسوشييتد برس” AP: إن كل عدوى بكورونا توفر فرصة لتحور الفيروس، ونظرًا لكون أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من المتحورات السابقة، وأكثر مقاومة للقاحات، فهذا يعني أن فرص ظهور متحورات أخرى بسببه قد تكون كبيرة جدًّا.