كشفت تقارير إعلامية عن أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد فتحت تحقيقًا حول توقيع محمد كنو لناديي الهلال والنصر في آن واحد مؤخرًا.

تفاصيل أزمة كنو:

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة 24 الرياضية عبر “تويتر” أن لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة فتحت تحقيقًا حول توقيع اللاعب للنصر ثم تجديد عقده مع الهلال الخميس الماضي.

وأفادت القناة أن لجنة الاحتراف سوف تُطبق قرارات الإيقاف بحق المخالف إما إيقاف للاعب وبجانبه إيقاف لأحد الناديين عن التسجيل.

تفاصيل جديدة تورط نجم الهلال:

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي عن تفاصيل جديدة قد تؤدي لتوقيع عقوبة على محمد كنو لاعب الهلال.

وكان الهلال أعلن عن تجديد العقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا الخميس الماضي، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي، وفي فجر الجمعة الماضية، كشف النصر أنه سيحصل على حقوقه القانونية جراء تفاجئه بتجديد الهلال لعقد اللاعب وهو حاصل على توقيعه.

وقال العنزي في برنامج ”أكشن مع وليد”: ”إدارة الهلال جعلت كنو يوقع على إقرارين وهما أن اللاعب لم يوقع لأي ناد آخر قبل أن يجدد عقده مع الهلال والثاني هو تحمله لكافة التبعات المالية، في حال كان كلامه مخالفًا للإقرار الذي وقع عليه”.