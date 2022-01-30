تعرض مدافع نادي الاتحاد، أحمد حجازي، لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

إصابة أحمد حجازي:

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إلى إصابة أحمد حجازي وحارس المرمى محمد أبو جبل في العضلة الضامة، وسيخضع الثنائي لأشعة للتأكد من التشخيص المبدئي ومدة غيابهما.

وكان أحمد حجازي قد بدأ مباراة مصر والمغرب بشكل أساسي، حيث سقط على أرضية الملعب عند الدقيقة 44، ليتم تغييره بين شوطي اللقاء، حيث تم الدفع بالنجم محمود حسن تريزيجيه بدلًا منه.

المنتخب المصري إلى نصف النهائي:

وانتهت مباراة مصر ضد المغرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي في كأس الأمم الإفريقية، بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ضد نظيره الكاميروني ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث نجح الأسود في التأهل بعد تجاوز عقبة جامبيا بثنائية.