سجلت فرنسا 428,008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات وكالة الصحة الفرنسية اليوم إلى 258 وفاة جديدة، لتصبح الحصيلة الإجمالية للوفيات 129,747.

ارتفاع الإصابات بفرنسا:

وأظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 30 ألف مصاب بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء فرنسا، وهو أعلى رقم منذ نوفمبر 2020.

لكن قرابة 3,700 مصاب فقط احتاجوا إلى وضعهم في العناية الفائقة، أي أقل من فترات الموجات السابقة التي شهدت ارتفاعًا في الإصابات.

ويسود اعتقاد أن المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى التي تقف وراء الموجة الأخيرة أقل خطرًا من المتحورة دلتا.

وتوفي نحو 364 شخصًا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد في فرنسا إلى 129,489.

إجراءات كوفيد الجديدة:

وتأتي هذه الأرقام بعد دخول إجراءات كوفيد الجديدة التي فرضتها الحكومة حيز التنفيذ الاثنين.

ويتوجب الآن على مرتادي الحانات والمطاعم ومستخدمي القطارات والطائرات إبراز شهادة تلقيح، إذ إن الاختبار السلبي لم يعد كافيًا لدخول أماكن العمل والترفيه إضافة إلى السفر.

وتلقى أكثر من 77 بالمائة من سكان فرنسا جرعتين من لقاح كوفيد.

وأعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس الأسبوع الماضي عن جدول زمني لرفع قيود كوفيد في فرنسا اعتبارًا من 2 فبراير.