أعلن نادي النصر عن غياب 12 لاعبًا عن تدريبات الفريق الأول التي تعود يوم الأربعاء المقبل.

أبرز الغيابات عن تدريبات النصر عند استئنافها

وسيغيب عن التدريبات خلال فترة التوقف الحالية كل من : ” أمين بخاري وسلطان الغنام وعبدالإله العمري وعبدالله الخيبري وعلي الحسن، وسامي النجعي، وخالد الغنام للتواجد مع المنتخب السعودي الأول”.

كذلك يغيب نواف العقيدي ومنصور الشمري المتواجدين مع المنتخب السعودي الأولمبي.

ويغيب الكاميروني فينسينت أبو بكر المتواجد مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ولن يتواجد الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في تدريبات أصفر العاصمة، لتواجده مع منتخب بلاده بفترة التوقف الحالية، كذلك يغيب البرازيلي تاليسكا الذي حصل على إجازة استثنائية حتى يوم الخميس المقبل لظروف أسرية.

6 انتصارات متتالية للعالمي في الدوري

وكان أصفر العاصمة حقق الفوز السادس له على التوالي في دوري المحترفين، وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل روسو، بعد الفوز على التعاون أول أمس الجمعة بهدف دون رد.

وحافظ البرازيلي تاليسكا على تصدره لـ قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 هدفًا وبالمشاركة مع النيجيري أوديون إيجالو لاعب الشباب الذي أهدر فرصًا كثيرة في مباراة الفتح، وسجل هدفًا واحدًا فقط جعل رصيده من الأهداف يتوقف عند 12.