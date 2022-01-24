لا تزال مدارس المملكة تستقبل الطلاب والطالبات، في الأسبوع التمهيدي، من العودة الحضورية، بالعديد من الفعاليات، وعمل أركان منوعة، وعروض ترحيبية، مع تطبيق الاحترازات الوقائية ونشر ثقافة التباعد والحرص على لبس الكمامة.
مسابقات #الأسبوع_التمهيدي لمعلمات الصف الأول نوره الحسيناوي والمعلمة شريفة العنزي@MOE_QRT @moe_madrasati @moe_gov_sa#تعليم_القريات pic.twitter.com/zlBTCshBaj
— الإبتدائية الرابعة والعشرون [email protected] (@MOE_QRT_00_0149) January 23, 2022
نشاط في الأسبوع التمهيدي
ففي مدارس تعليم نجران، بدأ طلاب الصفوف الأولية الأسبوع التمهيدي بالمشاركات الفنية في أول أيام الدراسة حضوريًا بحضور المشرفي التربويين، مع التهيئة النفسية للطالبات في الصفوف العليا.
وفي تعليم الرياض، استقبلت المدراس طلاب الصف الأول وتم تعريفهم بمرافق المدرسة والفصول الدراسية برفقة أولياء أمورهم، كما تم إعادة ترتيب الخطة الدراسية لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال لتعزيز المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.
وفي تعليم جدة كان الأسبوع التمهيدي بحضور أولياء الأمور إلى المدرسة وذلك لتحفيز الطالب على مواصلة النجاح والتفوق، فيما وثُق أطفال الروضات عودتهم الحضورية بالأنشطة واللعب وممارسة هواياتهم.
وكان للأنشطة الحركية في الأسبوع التمهيدي نصيب كبير في كافة الإدارات التعليمية على مستوى المملكة.
نشاط حركي القفز على الارقام ( ١-١ – ٢-٢-٣-٤ -٥-٦ )#الاسبوع_التمهيدي#حركي pic.twitter.com/3PIn8hUWhl
— الأخصائية مَرّيمَ ..⚖️ (@MariamOMG) January 22, 2022
استعدادات العودة الحضورية
يذكر أن مدارس المملكة استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، عبر العديد من الإجراءات الاحترازية والآليات التي سبق أن أعلنت عنها لضمان عودة آمنة للجميع.
وتضمنت آلية العودة تطبيق النماذج التشغيلية للمدارس وفق أعداد الطلبة في الفصول الدراسية، ويشمل ذلك، وفق الدليل الإرشادي بشأن العودة الحضورية للدراسة، العودة الحضورية الكاملة في مدارس المستوى المنخفض (التي تسمح مساحتها بتحقيق التباعد)، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية، وتأمين المعقمات والكمامات وغرف العزل وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وتسري القواعد، وفق مرونة في التطبيق العملي، بما يوفر مرونة في الانتقال بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بحسب النموذج التشغيلي لكل مدرسة.
نشاط حركي نمطي
#العودة_الحضورية_الآمنة #الاسبوع_التمهيدي pic.twitter.com/uJkgRRWeSM
— زاد المعلم /ة (@zadalmoalem) January 22, 2022
3 محاور:
وعادت الدراسة حضوريًّا لطلاب وطالبات الابتدائية ورياض الأطفال بما يتوافق مع تقارير ودراسات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، التي تحذر من استمرار إغلاق المدارس، وتعطل تعلّم الأطفال بسبب جائحة كورونا، حيث شملت خطة وزارة التعليم في هذا الشأن 3 محاور تستهدف التهيئة النفسية للطلبة وأولياء أمورهم، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس واستعداداتها للعودة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وتأمين البيئة المدرسية لاستكمال رحلتهم التعليمية حضوريًّا.
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