لا تزال مدارس المملكة تستقبل الطلاب والطالبات، في الأسبوع التمهيدي، من العودة الحضورية، بالعديد من الفعاليات، وعمل أركان منوعة، وعروض ترحيبية، مع تطبيق الاحترازات الوقائية ونشر ثقافة التباعد والحرص على لبس الكمامة.

نشاط في الأسبوع التمهيدي

ففي مدارس تعليم نجران، بدأ طلاب الصفوف الأولية الأسبوع التمهيدي بالمشاركات الفنية في أول أيام الدراسة حضوريًا بحضور المشرفي التربويين، مع التهيئة النفسية للطالبات في الصفوف العليا.

وفي تعليم الرياض، استقبلت المدراس طلاب الصف الأول وتم تعريفهم بمرافق المدرسة والفصول الدراسية برفقة أولياء أمورهم، كما تم إعادة ترتيب الخطة الدراسية لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال لتعزيز المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم.

وفي تعليم جدة كان الأسبوع التمهيدي بحضور أولياء الأمور إلى المدرسة وذلك لتحفيز الطالب على مواصلة النجاح والتفوق، فيما وثُق أطفال الروضات عودتهم الحضورية بالأنشطة واللعب وممارسة هواياتهم.

وكان للأنشطة الحركية في الأسبوع التمهيدي نصيب كبير في كافة الإدارات التعليمية على مستوى المملكة.

استعدادات العودة الحضورية

يذكر أن مدارس المملكة استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات حضوريًّا للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، عبر العديد من الإجراءات الاحترازية والآليات التي سبق أن أعلنت عنها لضمان عودة آمنة للجميع.

وتضمنت آلية العودة تطبيق النماذج التشغيلية للمدارس وفق أعداد الطلبة في الفصول الدراسية، ويشمل ذلك، وفق الدليل الإرشادي بشأن العودة الحضورية للدراسة، العودة الحضورية الكاملة في مدارس المستوى المنخفض (التي تسمح مساحتها بتحقيق التباعد)، وكذلك متابعة سير العملية التعليمية، وتأمين المعقمات والكمامات وغرف العزل وإرشادات تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتسري القواعد، وفق مرونة في التطبيق العملي، بما يوفر مرونة في الانتقال بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، بحسب النموذج التشغيلي لكل مدرسة.