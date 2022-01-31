تؤكد المرتبة المتقدمة التي حققتها المملكة العربية السعودية في تصنيف بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة واستجابة في التعامل مع جائحة كوفيد 19، فاعلية إجراءاتها الصحية والطبية من جهة وكفاءة نظامها الاقتصادي من جهة أخرى.

فعالية السعودية في مواجهة كورونا

وقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية في قائمة تقيس فاعلية استجابة أكبر 53 اقتصادًا في العالم مع جائحة كورونا، وهو ما يعكس تصميمها على التأقلم والتكيف مع الجائحة مهما طال أمدها.

إجراءات في مواجهة جائحة كوفيد 19

ويؤكد كل ما اتخذته المملكة العربية السعودية من إجراءات في مواجهة جائحة كوفيد 19 سواءً من الناحيتين الصحية أو الطبية أو من الناحية الاقتصادية، عميق فهمها لكيفية إدارة الأزمة، واستثمارها لهذه الجائحة كفرصة للتطوير والإبداع.

كفاءة الخطط الاقتصادية

وتأتي تلك المؤشرات التي تكشف فاعلية الخطط الصحية والاقتصادية في المملكة بعد نحو 10 أيام من إطلاق مؤشر IHS ماركت توقعاته أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال الربع الأخير من 2021، أعلى مستويات النمو بين دول مجموعة العشرين عند 11.1%، وهي الأرقام التي تأتي في ظل الدعم الكبير غير المحدود والإشراف المباشر الذي تحظى به برامج رؤية 2030 من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتبرهن على قوة وكفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة منذ 2016، التي كان لها بالغ الأثر في تخطي تبعات جائحة كوفيد-19 بأقل الأضرار رغم الانخفاضات الحادة في أسعار النفط.