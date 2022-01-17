كشف الشيخ فهد بن حثلين، رئيس نادي الإبل، عن أنواع الإبل التي يمتلكها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موضحًا أن منها “الإبل الشرف” الباقية من الملك المؤسس عبدالعزيز.

منها "الإبل الشرف" الباقية من الملك عبدالعزيز..

الشيخ "فهد بن حثلين" رئيس نادي الإبل يكشف أنواع الإبل التي يمتلكها سمو "ولي العهد" الأمير محمد بن سلمان @F_BinHithleen#فهد_بن_حثلين_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/vuKAdUl8qe

— في الصورة (@almodifershow) January 17, 2022

منقيات الملك عبدالعزيز:

وتابع ابن حثلين أن الملك عبدالعزيز كان لديه قرابة 70 إلى 90 منقية، ولا أحد يعلم أين ذهبت ولكن الملك عبدالعزيز كان يعطي هدايا، وبقى منها إبل الشرف وهي توارثها الملوك، مشيرًا إلى أن هناك دعم ومتابعة وإشراف من ولي العهد لنادي الإبل، ويحضر الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة.

الشيخ "فهد بن حثلين" رئيس نادي الإبل:

الإبل موروثنا الأول في الجزيرة العربية، ولا يوجد عربي بالجزيرة إلا والإبل تجري في "جيناته"… وأتمنى أن يكون "الجمل" هو الحيوان الرمزي للمملكة@F_BinHithleen#فهد_بن_حثلين_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/miNGnONcST — في الصورة (@almodifershow) January 17, 2022

موروثات:

وأضاف فهد بن حثلين: الإبل موروثنا الأول في الجزيرة العربية، ولا يوجد عربي بالجزيرة إلا والإبل تجري في جيناته، متمنيًا أن يكون الجمل هو الحيوان الرمزي للمملكة، موضحًا أن أعداد الإبل في المملكة الآن مليون و800 ألف، بقيمة اقتصادية تتجاوز الـ50 مليار ريال سعودي.

نجاحات وشراكات:

وكشف رئيس نادي الإبل أنه تم الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الكبرى لإنشاء أكبر مصنع لحليب الإبل في العالم، كما أن طيران الاتحاد الاماراتي يستخدم جلود “الإبل” في مقاعد الطائرات، وكذلك وقعت اللجنة الاقتصادية بالنادي أوراق إنشاء أكبر مصنع للحوم وجلود الإبل في العالم.