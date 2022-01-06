يسعى نادي الهلال الخميس للفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي لفض الشراكة مع نادي النصر.

الهلال والنصر لقبين لكل منهما في السوبر:

وحصد كبيرا الرياض لقبين لكل منهما في السوبر؛ حيث فاز الزعيم بلقبين عامي 2015 و2018 بينما فاز النصر بكأس السوبر عامي 2019 و2020.

وفي حال فوز الزعيم بلقب كأس السوبر الخميس فسوف يكون حقق 3 ألقاب متفوقًا على النصر بينما الفتح والشباب والأهلي لقبًا واحدًا من قبل في بطولة كأس السوبر.

تاريخ مواجهات الهلال والفيصلي:

ويدخل نادي الهلال، المباراة متسلحًا بالتاريخ الذي يسانده في مواجهات الفيصلي في مختلف البطولات الكبرى.

ومنذ عام 2006 لعب الفريقان 32 مباراة في مختلف البطولات حيث فاز الهلال في 26 لقاء وكان التعادل حاضرًا في ست مناسبات.

وعلى مستوى مباريات الكؤوس لعب الفريقان 7 مباريات في بطولتي كأس الملك وكأس ولي العهد، حيث فاز الهلال بكل المواجهات.

وكان أول لقاء جمع بين الفريقين في مباريات الكؤوس كان في عام 2010 في كأس ولي العهد، حيث فاز الهلال على الفيصلي بهدفين لهدف.

وفي عام 2013 لعبا في ذات المسابقة في دور الأربعة، وفاز الهلال ليحقق اللقب في اللقاء النهائي على حساب النصر.

وفي عام 2011 لعب الهلال مع الفيصلي في كأس الملك ذهابًا وتأهل لنصف النهائي، ثم خرج أمام الاتحاد.

وفي عامي 2019 و2020 لعب الفريقان مرتين في دور الـ16 وفاز فيهما الهلال في بطولة كأس الملك.

وكان الفيصلي سببًا مباشرًا في تتويج الهلال بلقب كأس الملك عام 2020 بعدما تأهل الهلال للنهائي وفاز على غريمه نادي النصر.