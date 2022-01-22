انتهت مباراة مان يونايتد ضد وست هام، التي أُقيمت مساء اليوم السبت في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.

ملخص مباراة مان يونايتد ضد وست هام:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، ظل فريق مانشستر يونايتد يبحث عن إحراز هدف الفوز حتى تمكن اللاعب ماركوس راشفورد من إحراز هدف الفوز لليونايتد بالدقيقة الـ91.

وانتهت المباراة، ليُصبح رصيد مانشستر يونايتد 38 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق ويست هام عند 37 نقطة في المركز الخامس.

وبعد نهاية مباراة مان يونايتد ضد وست هام، يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فريق بيرنلي مساء الثلاثاء الثامن من فبراير المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

بينما يواجه فريق وست هام يونايتد، نادي واتفورد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري يوم 8 فبراير أيضًا.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

جدير بالذكر أنه قبل مباراة مان يونايتد ضد وست هام، كان إيفرتون خسر من فريق أستون فيلا بهدف دون رد، وفاز نادي نيوكاسل يونايتد على فريق ليدز يونايتد بهدف دون رد، وفاز فريق وولفرهامبتون على نادي برينتفورد بثنائية لهدف.

وتُقام حاليًّا مباراة ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي، حيث انتهى الشوط الأول بتأخر مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وقبل مباراة وست هام، كان مانشستر يونايتد فاز مساء الخميس الماضي على نادي برينتفورد في ملعب الأخير بثلاثية لهدف.