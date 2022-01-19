تجمدت المياه في قاع السيب شمال دومة الجندل في منطقة الجوف اليوم الأربعاء، من أثر البرودة الشديدة وحالة الطقس على المملكة.

📍فيديو متداول

❄ تجمد قاع السيب

شمال #دومة_الجندل #الحوف

الأربعاء ١٦ جمادى الآخرة ١٤٤٣هـ

19 يناير 2022 م

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— طقس (@tqqs) January 19, 2022

تجمد قوي لـ قاع السيب يتجمد

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يوثق تجمد قاع السيب شمال دومة الجندل بالكامل، وأظهر الفيديو أحد المواطنين وهو يلتقط قطعًا من السيب ويرميها لتتساقط كبلورات الزجاج من شدة الاصطدام.

حالة الطقس

ويشهد طقس المملكة في هذه الفترة برودة شديدة مع استمرار تساقط الأمطار والثلوج بعدة مناطق، وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياح نشطة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.