تداول مغردون فيديو نادر لـ الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله وهو يخطب في يوم عرفة في موسم الحج عام ١٣٩٩هـ، أي قبل أكثر من ٤٣ سنة.

فيديو نادر لـ الشيخ صالح اللحيدان وهو يخطب بـ عرفة في موسم الحج لـ عام ١٣٩٩هـ .. قبل أكثر من ٤٣ سنة .. pic.twitter.com/czBkE54ce5

— نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) January 5, 2022

صالح اللحيدان يخطب يوم عرفة:

وتحدث الشيخ اللحيدان خلال خطبته عن عظمة الإسلام ومعرفته بحاجات البشر، ومعجزة القرآن الكريم والذي نزل منذ 1400 عام، ومازال غضًا طريًا مَن تمسك به نجا وفاز ومن تركه خاب وخسر، ثم عرج – رحمه الله – في خطبته إلى الحج ومناسكه.

يذكر أن عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، الشيخ اللحيدان، توفي إلى رحمة الله اليوم الأربعاء، وذلك بعد معاناته مع المرض.